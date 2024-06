Morata in lacrime per il messaggio della moglie: "Non posso guardare i loro volti..."

L'Europeo di Alvaro Morata è iniziato nel migliore dei modi. L'ex attaccante della Juventus ha infatti trovato il gol del vantaggio nel successo per 3-0 della sua Spagna contro la Croazia, diventando il quarto marcatore all-time delle Furie Rosse. Dopo la rete il 31enne ha cercato subito le telecamere per mandare una dedica alla moglie e ai figli .

Le parole di Alice Campello: "Sei il capitano, sono orgogliosa di te"

Domani lo spagnolo affronterà l'Italia in quello che per lui è sempre stato un piccolo derby, dato che la moglie Alice Campello è originaria di Mestre. In attesa di giocare contro gli azzurri, Morata ha rilasciato un'intervista al quotidiano spagnolo Marca, ricevendo una sorpresa proprio da Alice, protagonista di un videomessaggio che ha commosso il calciatore. "Ti ho visto combattere molto in questi anni - ha esordito l'influencer -. Goditi moltissimo questo momento. Sei il capitano, non potrei essere più orgogliosa di te. Meriti tutto, sei il più grande combattente che abbia mai conosciuto. Ogni volta che cadi, ti rialzi più forte". Parlando dei figli ha poi aggiunto: "Loro sono i più orgogliosi. Ogni volta che ti vedono in campo o in televisione piangono dall'emozione". Il videomessaggio si è poi concluso con delle parole d'incoraggiamento: "Porterai molta gioia al tuo paese. Ricorda quel bambino che sognava questo!".

La commozione del calciatore

Le parole della moglie hanno toccato nel profondo Alvaro Morata che, cercando di trattenere le lacrime, ha raccontato: "Ho solo ascoltato quello che dicevano perché se mi fossi concentrato a guardare i loro volti avrei sicuramente cominciato a piangere. Mia moglie e i miei figli sanno cosa ho passato. Senza di loro probabilmente non avrei giocato né la Champions League né gli Europei, non sarei nemmeno in nazionale".