Spagna, Carvajal: "Vietato sottovalutare la Georgia. E su Kvara..."

Spagna e Georgia si affronteranno negli ottavi di Euro 2024: la partita è in programma il 30 giugno al RheinEnergieStadion di Colonia e in vista della prima partita nella fase ad eliminazione diretta per le due squadre ha parlato Dani Carvajal.

Carvajal: "Conosco bene Kvara"

Il terzino spagnolo ha commentato ai microfoni di AS la partita delle qualificazioni, finita 7-1 per le Furie Rosse: "Quella partita non fa testo. Si giocava su un campo morbido, la palla correva molto, pioveva a dirotto. Loro sono arrivati a pressare alti, hanno commesso un errore. Kvaratskhelia? Lo conosco bene, l'ho già affrontato quattro volte quest'anno. Due nella fase a gironi della Champions con il Real Madrid contro il Napoli e due in nazionale".