"Clamoroso Psg, offerta folle per Yamal: il Barcellona dice no"

Lamine Yamal, il Psg pensa alla maxi offerta per il dopo Mbappé

Lamine Yamal non si muove da Barcellona. Per ora. La società di Joan Laporta ha risposto con un secco "no" alla maxi offerta del Psg per l'astro nascente che compirà 17 anni il prossimo 13 luglio. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, sempre molto vicino alle questioni che riguardano Barça e Real Madrid, sulla scrivania del numero uno dei catalani sarebbe arrivata una proposta da 250 milioni di euro. Una cifra da capogiro, considerando che si tratta di un ragazzo appena esploso nel panorama calcistico europeo. Il Barcellona, dal canto suo, non ha intenzione di fare passi indietro: a marzo, del resto, Laporta aveva già rifiutato un'offerta da 200 milioni di euro per Yamal, ritenendo il ragazzo intoccabile. Non è escluso che il Paris Saint-Germain possa riprovarci nel mese di luglio, effettuando un nuovo rilancio, ma non sembrano esserci margini di trattativa. Per sostituire al meglio Mbappé, approdato ufficialmente al Real Madrid, Luis Enrique dovrà guardarsi intorno.