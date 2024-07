Furto a casa Morata: il messaggio social di Alice Campello

Furto a casa Morata . Attimi di paura per la famiglia del centravanti dell' Atletico Madrid , attualmente impegnato ad Euro 2024 con la maglia della Spagna . In queste ore, infatti, è arrivato il messaggio social di Alice Campello.

Furto a casa Morata: la moglie tranquillizza i fan sui social

La moglie del calciatore si trovava in vacanza quando dei ladri hanno fatto irruzione nella sua abitazione, come comunicato da lei stessa con una storia su Instagram: "Ieri ci hanno rubato tutto quello che ci eravamo portati in vacanza, preferisco dirlo io prima che si sappia per rassicurarvi che stiamo tutti bene. Ora abbiamo delle persone che stanno con noi 24h e siamo più tranquilli. Un abbraccio".