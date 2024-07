Morata, incredibile caso: in lacrime per il giallo, poi il colpo di scena

Morata e l'equivoco chiarito dalla UEFA

Ma cosa è successo? Un istante dopo gol decisivo siglato da Merino, a un minuto dalla fine del secondo tempo supplementare, i giocatori della Spagna presenti in panchina sono entrati in campo: vietato espressamente dal regolamento. L'arbitro Taylor ha deciso di ammonire solo un giocatore: il sito dell'UEFA ha indicato in Morata il giocatore sanzionato. Morata, dopo aver visto la grafica, è scoppiato in lacrime pensando di dover saltare la semifinale contro la vincente di Portogallo-Francia ma, poco dopo, la UEFA ha confermato alla Federazione spagnola che il giallo era stato comminato a Fabian Ruiz e non a Morata.

Spagna, chi sarà (davvero) squalificato in semifinale

De La Fuente può tirare un sospiro di sollievo. In semifinale dovrà rinunciare solo a Le Normand e Carvajal. Da valutare le condizioni Nacho, uscito acciaccato e, soprattutto, quelle di Pedri: il suo Europeo potrebbe essere stato stroncato da un duro intervento di Kroos.