La storia si ripete: Merino segna in Spagna-Germania ed esulta come il padre

Da Angel a Mikel

Il gol di Mikel Merino è arrivato a 32 anni e 8 mesi di distanza da una dimenticabile sfida ai gironi di Coppa Uefa tra Stoccarda e Osasuna. Una parentesi apparentemente irrilevante che in realtà nasconde una storia famigliare. Il 5 novembre del 1991 la città tedesca che ieri ha ospitato la sfida tra Spagna e Germania, riempì quella che oggi si chiama MHPArena per la partita internazionale tra il club cittadino e gli ospiti di Pamplona. La gara terminò sul 2-3 per gli spagnoli, arrivati al successo anche grazie al gol del provvisorio 0-2 segnato al '12 da Angel Merino, padre di Mikel. Anche lui centrocampista, celebrò la rete correndo verso la bandierina e completando un giro intorno ad essa prima di esultare con i pugni stretti davanti al busto. A quasi 33 anni di distanza il figlio Mikel ha voluto replicare l'esultanza del padre in un gol che potrebbe rimanere indelebilmente impresso nella mente dei tifosi spagnoli e tedeschi.