Pedri "perdona" Kroos sui social lasciando tutti senza parole: "La tua carriera..."

Spagna-Germania è stata l'ultima partita di Toni Kroos : il centrocampista tedesco aveva infatti annunciato che una volta finito Euro 2024 si sarebbe ritirato dal calcio giocato. Nella gara contro le Furie Rosse, però, l'ex Real Madrid ha costretto alla sostituzione Pedri dopo pochi minuti di gioco per un brutto contrasto di gioco.

Pedri risponde a Kroos: "Sono cose che succedono"

Il centrocampista spagnolo si è procurato la distorsione del ginocchio sinistro, terminando anzitempo la missione in Germania. Lo stesso Toni Kroos si è scusato sui social con Pedri, che ha "perdonato" il collega rispondendo a sua volta su Instagram: "Grazie per il tuo messaggio. Questo è il calcio e sono cose che succedono. La tua carriera e il tuo palmares rimarranno per sempre".