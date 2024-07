Alice Campello, la moglie di Morata esplode: "Questa cosa non è normale"

A poche ore dalla semifinale Spagna-Francia, Alice Campello si è lasciata andare ad un duro sfogo sui social per il trattamento che la stampa spagnola sta riservando al marito Alvaro Morata a Euro 2024. L'influencer veneziana ha condiviso tra le storie di Instagram un articolo di El Confidencial in cui il giocatore viene definito "un capitano che mette in imbarazzo la Spagna e non solo per il suo scarso livello agli Europei" (editoriale pubblicato dopo che il giocatore ha lasciato intendere che potrebbe mollare la Nazionale spagnola dopo la fine della competizione europea). Un'affermazione che non è andata proprio giù ad Alice, che ha replicato duramente: "Odio fare la vittima e sollevare altre polemiche – ha scritto in un primo messaggio – ma questa cosa non mi sembra normale neanche lontanamente, mi dispiace. È normale? L'unica cosa che considero di basso livello è essere giornalista, aver studiato per quello e scrivere un titolo del genere quando la Spagna è a un giorno dalla semifinale. Mi stupisce che invece di incoraggiare un giocatore della vostra nazionale passate il tempo cercando di abbatterlo… Come pensate che una persona possa dare il massimo per il proprio Paese quando sente che non si crede in lui?".