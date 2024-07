Alcaraz senza parole per la Spagna: la sua reazione fa impazzire Wimbledon

LONDRA (INGHILTERRA) - La Spagna conquista la finale a Euro 2024 : le ' Furie Rosse ' del ct De La Fuente hanno battuto 2-1 in rimonta la Francia all'Allianz Arena di Monaco di Baviera, approdando così all'ultimo atto della kermesse continentale. Chi ha gioito, senza freni, per il trionfo di Morata e compagni è Carlos Alcaraz . Protagonista indiscusso a Wimbledon , il tennista murciano ha celebrato la 'sua' Spagna con una reazione a dir poco particolare.

Alcaraz, la reazione per la vittoria della Spagna è virale

Dopo aver battuto Tommy Paul in quattro set, conquistando la qualificazione alla semifinale sull'erba dell''All England Tennis Club', il 21enne nativo di El Palmar si è dedicato alle classifiche interviste post partita, impegni che gli hanno impedito di seguire in diretta la partita delle 'Furie Rosse'. Una volta conclusa la conferenza stampa e i vari incontri con i media, il numero tre del mondo ha chiesto info sul match ai presenti: "Vamos Espana, 2-1", "Forza Spagna, vince 2-1" il commento di un giornalista. Alcaraz ha festeggiato con un "Vamos", chiedendo pochi istanti dopo quali fossero i marcatori della partita. Una gioia immensa per il tennista che ha lasciato la media room di Wimbledon con un pugno alzato, in segno di vittoria, e un sorriso contagioso. Reazione che, in pochi minuti, è diventata virale sui social.