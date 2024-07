Euro 2024, Yamal supera Pelé: il record durava da 66 anni

Yamal supera Pelé: fissato un nuovo record dopo 66 anni

Questo evento lo ha reso il più giovane giocatore a scendere in campo in una finale di una competizione per nazionali, battendo il record precedentemente detenuto da Pelé, che aveva 17 anni e 249 giorni quando vinse la sua prima Coppa del Mondo con il Brasile nel 1958.