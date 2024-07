Mourinho elogia la Spagna: cita Nacho, Morata e Carvajal, il motivo

Pezzi di passato e di carriera di José Mourinho hanno appena trionfato in Germania per la vittoria degli Europei della Spagna. Lo Special One li ricorda tutti e li elogia sui social dopo il trionfo contro l'Inghilterra: "Nacho, capitano vincitore della Champions, e Morata, capitano vincitore dell'Europeo. Tanti complimenti a loro e all'allenatore che li ha fatti esordire quando erano piccoli in Academia".