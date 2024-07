Morata, la frecciata a Musiala di cui tutti parlano: c'entra Carvajal

Spagna in festa per i campioni d'Europa. Sul palco di Madrid, protagonista assoluto Alvaro Morata, futuro attaccante del Milan e autentico mattatore della serata. Il capitano delle Furie Rosse non ha risparmiato agli avversari affrontati durante Euro 2024, nel presentare un pilastro della Roja come Dani Carvajal. Quest'ultimo, era il marcatore di Jamal Musiala nel quarto di finale vinto dalla squadra di De La Fuente con il gol di Merino.