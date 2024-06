Svizzera-Italia, Yakin accende Euro 2024: "Azzurri? Non ci preoccupano, semmai..."

Il morale è a mille in casa Svizzera, attesa dalla delicata sfida contro l'Italia agli ottavi di finale di Euro 2024. A suonare la carica in vista della partita di sabato ci ha pensato Murat Yakin attraverso la tv SRF: "Abbiamo qualità a sufficienza per questa partita. Non vogliamo preoccuparci più di tanto dell'Italia. Penso sia vero il contrario perché le cose per noi stanno funzionando bene" ha detto l'allenatore di origine turca.