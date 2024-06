Alla scoperta del ritiro della Svizzera, dove i giocatori vanno al campo in bici

STOCCARDA - C'è solo un tifoso ad attendere Yann Sommer per gli autografi. Il resto è pace assoluta a Waldau, dove la Svizzera ha piazzato il quartier generale degli Europei. Siamo alla periferia sud occidentale di Stoccarda, nello stadio più antico di tutta la Germania: si chiama Gazi ed è stato costruito nel 1905. Di solito qui si esibiscono gli Stuttgarter Kickers, club di quarta divisione tedesca, oppure squadre di football americano. Per questo il fondo del campo non era perfetto all'inizio del ritiro e Murat Yakin, il ct, se ne è lamentato con l'Uefa.