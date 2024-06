Turchia-Georgia, la strategia dei tifosi per disorientare Kvaratskhelia

Per vincere vale tutto o quasi tutto. Anche dare fastidio agli avversari dagli spalti: l’hanno pensata così i tifosi della Turchia, presenti in massa a Dortmund, per la sfida inaugurale di Euro 2024 della propria nazionale contro la Georgia. Era tantissimi. Un muro rosso, anche perché la comunità turca in Germania è immensa. Così, mentre la partita era in bilico, prima del colpo del ko del 3-1 firmato a porta vuota e in contropiede da Akturkoglu, i supporter della Turchia hanno messo in atto una strategia per disorientare Kvaratskhelia e compagni.