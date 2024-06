Ucraina, l'emozionante messaggio di Zelensky prima della Slovacchia

DUSSELDORF (GERMANIA) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha inviato questa mattina (venerdì 21 giugno) un messaggio di incoraggiamento alla squadra ucraina impegnata agli Europei , prima della partita odierna poi vinta in rimonta sulla Slovacchia .

Ucraina, emozione in sala video: c'è anche Shevchenko

Il presidente ucraino si è collegato in mattinata con la squadra del ct Rebrov, riunita nella sala d'albergo che li ospita a Dusseldorf. La squadra, insieme al presidente della Federcalcio locale Andriy Shevchenko, ha raccolto i saluti e l'emozionante sostegno di Zelensky in un momento così complicato per Kiev, complice l'invasione russa sfociata nella guerra che perdura dal 24 febbraio 2022.