Ucraina-Belgio, il caso dello striscione sulla pace fatto rimuovere: cosa è successo in tribuna

Tifosi dell'Ucraina costretti a ritirare uno striscione sulla pace: cosa c'era scritto

Durante la sfida Ucraina-Belgio, sugli spalti della Stuttgart Arena è apparso uno striscione nel settore riservato ai supporters ucraini, a cui non è bastato lo 0-0 maturato contro i Diavoli Rossi per passare il turno. Una fetta dei tifosi della squadra di Rebrov ha sollevato un ritratto del 21enne Nazarii "Grenka" Hryntsevic, un giovane tifoso del Nyva Vinnytsia morto in guerra, e 182 foto di soldati ucraini. Il tutto accompagnato da due striscioni piuttosto significativi: il primo recitava "La pace ha un prezzo", mentre sul secondo è apparsa la scritta "dal febbraio 2022 migliaia di tifosi di calcio sono morti durante la guerra". Dopo un paio di richiami dello speaker, gli steward hanno invitato i sostenitori dell'Ucraina a rimuovere immediatamente gli striscioni esposti, senza riuscire a ritirare il materiale.