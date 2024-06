Adam, body shaming sui social: l’attaccante dell’Ungheria risponde agli haters

Struttura fisica imponente, sguardo apparentemente cattivo e una vita in nazionale, nonostante l'ultimo Europeo lo abbia vissuto sul divano con una birra tra le mani. Tutto questo è Martin Adam, centravanti dell'Ungheria di Marco Rossi, spesso bersagliato sui social per una forma fisica non apparsa sempre all'altezza della situazione. "Questione di genetica", parola di Adam, che ha risposto anche ai diversi insulti ricevuti sul web.