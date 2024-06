Dramma Varga in Scozia-Ungheria: portato via in barella, compagni in lacrime

Attimi di paura durante la sfida tra Scozia e Ungheria . Dopo un brutto scontro di faccia contro il portiere Dunn , l'attaccante della squadra allenata da Marco Rossi Barnabas Varga è rimasto a terra per diversi minuti ed è stato portato via in barella .

Varga esce in barella tra lacrime e applausi

Il dramma nasce da una punizione messa in mezzo dal capitano ungherese Szoboszlai, Varga si tuffa per cercare di colpire di testa il pallone ma va a sbattare duramente contro Dunn. La situazione ha subito destato forte preoccupazione con lo staff medico che è stato chiamato in campo sia dall'arbitro che dai giocatori. Varga è stato messo in posizione di sicurezza in attesa dell'arrivo dei sanitari, spronati anche dal ct Marco Rossi ad accelerare il passo. Dopo diversi minuti con Varga coperto da più teli e i compagni in lacrime, l'attaccante è stato portato fuori dal campo in barella ancora coperto tra gli applausi di tutto lo stadio.