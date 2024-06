Ungheria, buone notizie per Varga: le ultime sulle sue condizioni

L'attaccante ungherese Barnabas Varga è stato dimesso dall'ospedale di Stoccarda ed è già tornato nel suo paese d'origine. Varga, infatti, è stato operato per fratture facciali in seguito a uno scontro con il portiere scozzese Angus Gunn durante la partita di Euro 2024 contro la Scozia .

Ungheria, Varga dimesso dall'ospedale

La nazionale ungherese è rimasta in Germania in attesa di scoprire se riuscirà a qualificarsi per gli ottavi di finale come una delle quattro migliori terze classificate del torneo, Varga invece è tornato a casa dopo il brutto spavento.