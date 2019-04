Ancelotti, siparietto con un giornalista: «Lasciami il numero...» 

ROMA - Il 2-0 subito ad opera dell'Arsenal potrebbe far cadere anche l'ultimo obiettivo stagionale del Napoli, l'Europa League. E se i partenopei non riuscissero a rimontare lo svantaggio nella gara di ritorno, in programma tra sei giorni (18 aprile), che giudizio darebbe Ancelotti all'annata della sua squadra? A questa domanda il tecnico di Reggiolo ha risposto nel post partita ad un giornalista inglese con una battuta: «Non posso esprimere un giudizio sulla stagione adesso, credo non sia il momento giusto. Dovremo attendere il termine della stagione. Lasciami il tuo numero di telefono che poi ti chiamo...», ha sdrammatizzato 'Carletto'. Il Napoli può ancora ribaltare tutto.