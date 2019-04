Napoli, Ancelotti: «La partita è durata trenta minuti»

NAPOLI - "La partita è durata trenta minuti, fino a quel momento la partita è stata difficile ma potevamo sbloccarla con Callejon e Milik. In queste partite hai bisogno che gli episodi vadano bene, poi dopo la rete subita c’è stato un naturale calo della squadra". Queste le parole di Carlo Ancelotti al termine della sconfitta casalinga contro l'Arsenal per 1-0 che costa l'eliminazione dei partenopei dall'Europa League.

Lacazette stronca il sogno. Milik l'ultimo ad arrendersi

INSIGNE SCONTENTO PER LA SITUAZIONE - "Abbiamo perso lucidità davanti, siamo più lenti e prevedibili e meno profondi nella manovra", spiega a Sky il tecnico della formazione partenopea che poi si sofferma sulla sostituzione e sui fischi a Insigne: “Era dispiaciuto per la situazione, l'andamento negativo della gara. I giocatori ci credevano molto, era scontento ma non per la sostituzione. Ora però c’è da guardare avanti, chiudere secondi in campionato e migliorare l'anno prossimo”.

Insigne fischiato al cambio esce e parla con Ancelotti

FUTURO INVESTENDO SUI GIOVANI - Il tecnico degli azzurri guarda avanti e traccia la strada per il futuro del Napoli: "Le differenze tra il calcio italiano e quello dei campionati più importanti in Europa? Conta soprattutto la possibilità delle squadre di investire, acquistare giocatori e avere un fatturato alto. In questo contesto, resta una sorpresa che Juventus non sia in semifinale di Champions, ma è un caso che non si ripeterà. Noi invece non dobbiamo fare il passo più lungo della gamba, investendo sui giovani: Meret ha fatto oggi un errore di gioventù ma crescerà, così come Ruiz". Ancelotti ne approfitta per tracciare un suo primo bilancio: "E' molto positivo, ho trovato un bel gruppo di giocatori, rispettosi, con cui abbiamo giocato un calcio di livello, con una società che mi tutela. Da qui costruiremo qualcosa di ancora più importante l'anno prossimo tutti insieme, le critiche ci saranno sul mio ruolo di allenatore, ma le chiacchiere le porta via il vento", aggiunge il tecnico di Reggiolo.