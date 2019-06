Europa League, sorteggiato il turno preliminare: la Roma attende

NYON (Svizzera) - Primo passo della stagione 2019-20 per le coppe europee. Oggi, nel quartier generale dell’Uefa a Nyon, si è svolto il sorteggio del primo turno preliminare per l’Europa League. Le gare sono in programma giovedì 27 giugno (andata) e giovedì 4 luglio (ritorno). Queste le sette sfide in programma:

Progrès (Lussemburgo) - Cardiff MU (Galles)

La Fiorita (San Marino) - Engordany (Andorra)

Sant Julià (Andorra) - Europa (Gibilterra)

Ballymena (Irlanda del Nord) - NSÍ (Far Oer)

Prishtina (Kosovo) - St Joseph's (Gibilterra)

Tre Fiori (San Marino) - KÍ Klaksvík (Far Oer)

Barry Town (Galles) - Cliftonville (Irlanda del Nord)

La Roma in campo il 25 luglio

Le sette squadre qualificate approderanno al primo turno di qualificazioni, in programma l’11 e il 18 luglio. La Roma, qualificata come sesta della Serie A, entrerà in scena nel turno successivo, in programma il 25 luglio e il 1° agosto. Lazio e Milan sono già qualificate per la fase ai gironi, ma sui rossoneri pende la spada di Damocle del giudizio Uefa sul Fair Play Finanziario.