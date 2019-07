TORINO - Torino con gli uomini contati in vista della trasferta di Debrecen, ritorno del secondo turno preliminare di Europa League. Dopo Iago Falque, si sono fermati anche Lyanco e Lukic. I tre giocatori non partiranno per l'Ungheria. La rifinitura domani pomeriggio allo Stado Nagyerdei dopo la conferenza stampa del tecnico Mazzarri. La partita è in programma giovedì alle 18.30.

