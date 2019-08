Torino, Cairo: "Nkoulou? Non è il momento di parlarne"

WOLVERHAMPTON - "Abbiamo dimostrato, con il Sassuolo, di essere compatti e di aver voglia di vincere. Abbiamo preparato la gara con voglia di far bene, ho visto i ragazzi molto concentrati, speriamo di far bene". Il presidente del Torino, Urbano Cairo, è intervenuto ai microfoni di Sky poco prima dell'inizio del match di qualificazione di Europa League, contro il Wolverhampton: "Nkoulou? La squadra è determinata e concentrata. Non c'è necessità di pensare a questo. Ci siamo focalizzati sulle cose positive e ce ne sono tante. Abbiamo ottimi giocatori e alcuni sono particolarmente in forma. Sono venuto con loro per manifestare la mia vicinanza. E' una partita importante, chiude la serie di sei gare per qualificarci ai gironi. Poi comunque vada abbiamo un campionato e una Coppa Italia a cui pensare. Kamano? Non faccio nomi, ma la squadra sarà rinforzata".

Torino, la doppietta di Zaza stende il Sassuolo