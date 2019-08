Sorteggio Europa League: fasce, criteri e orario

ROMA - Conclusasi la giornata dedicata al ritorno dei play-off per l'accesso alla fase a gironi di Europa League, che ha sancito l'eliminazione del Torino per mano del Wolverhampton, rimangono Roma e Lazio, entrambe teste di serie ed inserite in prima fascia, in attesa di conoscere i rispettivi avversari. Domani venerdì 30 agosto, alle ore 13, dal Grimaldi Forum di Monte Carlo, andranno in scena i sorteggi che saranno seguiti con massima attenzione dai 48 club che prenderanno parte al torneo, suddivisi, come per la Champions, in quattro fasce.

Torino, addio Europa: il Wolverhampton vince e passa il turno!

Europa League, le fasce

Esultano sia la Roma di Fonseca che la Lazio di Simone Inzaghi, entrambe inserite in prima fascia, al pari di Siviglia, Arsenal e Manchester United. Le insidie maggiori sono rappresentate da Psv, Eintracht Francoforte e Borussia Moenchengladbach (seconda fascia), Partizan Belgrado, Feyenoord, Espanyol, Rennes (terza) e Cluj, Rangers e Trabzonspor (quarta).

PRIMA FASCIA: Siviglia, Arsenal, Porto, Roma, Manchester United, Dinamo Kiev, Besiktas, Basilea, Sporting Lisbona, Cska Mosca, Wolfsburg, Lazio

SECONDA FASCIA: Psv Eindhoven, Krasnodar, Celtic Glasgow, Copenhagen, Sporting Braga, Gent, Borussia Moenchengladbach, Young Boys, Astana, Lugodorets, Apoel Nicosia, Eintracht Francoforte

TERZA FASCIA: Saint-Etienne, Qarabag, Malmo, Partizan Belgrado, Standard Liegi, Getafe, Espanyol, Rennes, Feyenoord, Wolverhampton, Rosenborg, Basaksehir

QUARTA FASCIA: Trabzonspor, Oleksandriya, Lask, Slovan Bratislava, Wolfsberger, Lugano, Cluj, Az Alkmaar, Ferencvaros, Rangers Glasgow, Dudelange, Vitoria Guimaraes

I criteri del sorteggio di Europa League, dove vederlo in tv

Non si possono affrontare squadre della stessa federazione. Come stabilito dal Comitato Esecutivo Uefa, poi, le squadre di Russia e Ucraina non possono essere inserite nello stesso gruppo. Il sorteggio della fase a gironi di Europa League si svolgerà venerdì 30 agosto alle ore 13 al Grimaldi Forum di Monte Carlo e sarà visibile in diretta tv su:

Sky Sport 24, canale 200 (diretta dalle 12.45)

Sky Sport Football, canale 203 (diretta dalle 12.45)

Eurosport 1, canale 210 del bouquet Sky

Live sul nostro sito