Diretta sorteggi Europa League dalle 13: dove seguirli in tv

MONTECARLO - Dopo il sorteggio di Champions ieri, oggi alle 13 è in programma quello di Europa League con Roma e Lazio che conosceranno le avversarie ai gironi della seconda competizione europea per club. La formazione giallorossa guidata da Fonseca e la squadra biancoceleste di Simone Inzaghi sono le uniche due italiane in EL, dopo l'eliminazione del Torino ai playoff contro il Wolverhampton, e sono entrambe testa di serie in prima fascia.

Dove seguire il sorteggio di Europa League in tempo reale

Il sorteggio di Europa League è in programma alle ore 13 a Montecarlo e sarà visibile in diretta tv su Sky Sport 24 e Sky Sport Football, Eurosport 1 (canale 210) e in diretta streaming su Skygo. Sarà possibile seguire l'evento in tempo reale anche sul nostro sito.

Sorteggio Europa League, le quattro fasce

Ecco le quattro fasce del sorteggio di Europa League: Roma e Lazio sono teste di serie.

Prima fascia: Siviglia, Arsenal, Porto, ROMA, Manchester United, Dinamo Kiev, Besiktas, Basilea, Sporting Lisbona, Cska Mosca, Wolfsburg, LAZIO

Seconda fascia: Psv Eindhoven, Krasnodar, Celtic Glasgow, Copenhagen, Sporting Braga, Gent, Borussia Moenchengladbach, Young Boys, Astana, Lugodorets, Apoel Nicosia, Eintracht Francoforte.

Terza fascia: Saint-Etienne, Qarabag, Malmo, Partizan Belgrado, Standard Liegi, Getafe, Espanyol, Rennes, Feyenoord, Wolverhampton, Rosenborg, Basaksehir.

Quarta fascia: Trabzonspor, Oleksandriya, Lask, Slovan Bratislava, Wolfsberger, Lugano, Cluj, Az Alkmaar, Ferencvaros, Rangers Glasgow, Dudelange, Vitoria Guimaraes.

I criteri e le regole per il sorteggio di Europa League

Le 48 squadre partecipanti alla fase a gironi di Europa League saranno divise in 12 gruppi da 4. Nessuna squadra può affrontare una della stessa federazione nel girone e, inoltre, come stabilito dal Comitato Esecutivo Uefa, le formazioni di Russia e Ucraina non possono essere inserite nello stesso gruppo.

Europa League 2019/20: le date

19 settembre 2019: primo turno dei gironi

3 ottobre 2019: seocndo turno dei gironi

24 ottobre 2019: terzo turno dei gironi

7 novembre 2019: quarto turno dei gironi

28 novembre 2019: quinto turno dei gironi

12 dicembre 2019: sesto turno dei gironi

16 dicembre 2019: sorteggio per i sedicesimi di finale

20 febbraio 2020: andata sedicesimi

27 febbraio 2020: ritorno sedicesimi

28 febbraio 2020: sorteggio ottavi

12 marzo 2020: andata ottavi

19 marzo 2020: ritorno ottavi

20 marzo: sorteggio quarti e semifinali

9 aprile 2020: andata quarti

16 aprile 2020: ritorno quarti

30 aprile 2020: andata semifinali

7 maggio 2020: ritorno semifinali

27 maggio: finale allo stadio di Danziza in Polonia