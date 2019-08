Europa League Roma e Lazio, derby Tare-Baldissoni a Nyon

L’ atmosfera elettrica del derby di Roma ieri si è trasferita al Grimaldi Forum dove il ds della Lazio Igli Tare e il vice presidente della Roma Mauro Baldissoni si sono “beccati” riguardo al valore dei gironi di Europa League delle rispettive squadre. La miccia l’ha accesa il dirigente biancoceleste che, commentando il verdetto dell’urna, ha osservato: «Penso che il nostro raggruppamento sia fra i due più difficili, ma partiamo da favoriti e ci teniamo stretto questo ruolo: cercheremo di onorarlo, di passare il turno e di andare fino in fondo. Anche il girone della Roma non è facile? Avrei preferito fare a cambio… Nel nostro ci sono due formazioni che hanno preso parte ai preliminari di Champions più il Rennes che ha un livello molto alto e ha conquistato la Coppa di Francia. Il Celtic? Ha grande tradizione, tanti tifosi e il suo stadio è molto bello».

Il calendario di Roma e Lazio in Europa League

La battuta di Tare non è piaciuta affatto a Baldissoni che ha replicato pochi minuti dopo: «Tare ha detto che farebbe volentieri a cambio di raggruppamento con noi? È tipico delle persone della Lazio occuparsi degli affari della Roma… Io penso solo alle cose della Roma e fatico anche a ricordare qual è il loro girone… Per passare il turno dovremo entrare in campo con lo spirito giusto e dare sempre il massimo. Due anni fa potevamo arrivare in finale di Champions nonostante di fronte ci siamo trovati squadre più attrezzate. I professionisti che vestono la maglia giallorossa devono puntare ad andare il più avanti possibile e convivere con la pressione che comporta essere favoriti per il passaggio del girone».

Leggi l'articolo completo sul Corriere dello Sport-Stadio