Inzaghi: "Abbiamo sbagliato, ma l'hanno fatto anche Juve, Napoli e Inter. Serve equilibrio"

CLUJ (Romania) - La Lazio si prepara all'esordio in Europa League contro il Cluj. La squadra di Simone Inzaghi scenderà in campo domani alle ore 18.55 e cercherà di cancellare la brutta sconfitta subita in campionato sul campo della Spal. L'allenatore azzurro ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro i romeni: "Dobbiamo mantenere un certo equilibrio. Abbiamo analizzato la sconfitta con la SPAL e abbiamo capito, io per primo, che dobbiamo assumerci le nostre responsabilità". Il tecnico biancoceleste prosegue: "Abbiamo sbagliato 25 minuti in tre partite e buttato tre punti importantissimi. Anche Napoli, Inter e Juventus hanno sbagliato in queste prime giornate di campionato. Prima di Ferrara rivedevo la Lazio dell'anno scorso, quella che ha vinto la Coppa Italia. Siamo l'unica squadra contro la Juventus ad aver vinto. Non serve andare indietro di due anni. Dobbiamo fare semplicemente in modo che non accada più".

Lazio, Inzaghi si affida a Strakosha

Per quanto riguarda la sfida contro il Cluj, Inzaghi ammette di avere alcuni dubbi sulla formazione da schierare: "Siamo arrivati in 19, senza Immobile, Luis Alberto, Radu e Marusic: scioglierò i dubbi domani mattina. Marusic assente per squalifica, mentre gli altri tre li ho lasciati a casa solo per evitargli un viaggio, perché sarebbero andati in panchina. In porta giocherà Strakosha, anche se ho fiducia in Proto e Guerrieri. A me non piace giocare con un portiere di coppa e uno di campionato. Proto è affidabile, quando servirà giocherà"

Europa League: un girone da Champions per la Lazio

"Sicuramente è un girone difficile e tosto - prosegue il tecnico biancoceleste -. Celtic e Cluj hanno fatto i preliminari di Champions, mentre il Rennes che ha vinto la Supercoppa e sta facendo molto bene. Il sorteggio poteva andare meglio. Contro il Cluj sarà una partita dura e intensa: è una squadra fisica e intensa, guidata da un ottimo tecnico".

Lazio, l'umore dopo la Spal

L'allenatore della Lazio prosegue la conferenza stampa tornando sulla sconfitta di domenica scorsa contro la Spal: "Il mio augurio è di vedere la voglia di reagire subito. Ieri e oggi abbiamo fatto degli ottimi allenamenti. Dobbiamo mantenere lucidità e lavorare bene come fatto. Non è stato un secondo tempo sbagliato, ma 25 minuti finali in cui dovevamo fare di più e difendere meglio. La classifica per quello che si è visto in campo doveva essere diversa. Però siamo alla terza giornata e per far sì che non risuccedano queste cose dovremo lavorare intensamente. Io mi aspettavo di più da tutti in quei 25 minuti, da me in primis. Io sono il primo responsabile, poi tutti quanti si poteva fare in modo che andasse diversamente. Bisogna essere bravi a portare gli episodi dalla parte tua, è troppo tempo che lo si dice.

Radu, la stima di Inzaghi

Inzaghi ha anche risposto alla domanda su Radu, che ha passato un'estate tormentata: "Non posso che parlare bene di lui. Ha sempre fatto bene con me, è un ragazzo serio. Sono stato suo compagno di squadra, adesso lo alleno. Vuole essere della gara a tutti i costi ma io devo fare delle scelte: vedremo se giocherà il ritorno a Roma".