Celtic-Lazio, tanti tifosi biancocelesti già a Glasgow: situazione tranquilla

GLASGOW (SCOZIA) - La Digos presidia Glasgow da ieri e ha fissato alle 17.00 di oggi pomeriggio il meeting point per i tifosi della Lazio. Dalla centralissima Merchant Square, distante tre chilometri dallo stadio, i tifosi saranno scortati a piedi al Celtic Park. 1500 sarebbero i supporter arrivati per assitere al match di Europa League contro il Celtic, in programma alle ore 21. E’ stato innalzato il livello di rischio e organizzata la scorta della polizia scozzese. Le preoccupazioni sono legate alla rivalità di matrice politica ma per il momento la situazione è tranquilla. La società biancoceleste confida nel comportamento irreprensibile dei suoi tifosi all’interno dello stadio. La Curva Nord è stata chiusa per la partita di ritorno del 7 novembre. Saluti romani e cori razzisti non sono più tollerati e farebbero scattare sanzioni esemplari da parte dell’Uefa.

