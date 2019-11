Europa League, Manzano arbitrerà Moenchengladbach-Roma. Stieler per la Lazio

NYON (Svizzera) - Lo spagnolo Jesus Gil Manzano è stato designato per arbitrare giovedì, per la quarta giornata di Europa League, Borussia Moenchengladbach-Roma, in programma alle 21. Prima volta con i giallorossi per il fischietto iberico, che vanta cinque vittorie con le italiane: Moenchengladbach-Fiorentina 0-1, EL '16-17; Lazio-Nizza 1-0, EL '17-18; Dinamo Kiev-Lazio 0-2, EL '17-18; Marsiglia-Lazio 1-3, EL '18-19; Napoli-Stella Rossa 3-1, CL '18-19), un pareggio (Atalanta-Borussia Dtm 1-1, EL '17-18 (due le sconfitte: Wolverhampton-Torino 2-1, EL '19-20; Dinamo Zagabria-Atalanta 4-0, CL '19-20). Per Lazio-Celtic, in programma sempre giovedì, ma alle 18.55, la scelta della Uefa è invece caduta su Tobias Stieler. Col tedesco, alla prima coi biancocelesti, sono arrivate 3 vittorie (Roma-Plzen 4-1, EL '16-17; Roma-Qarabag 1-0, CL '17-18; Rapid Vienna-Inter 0-1, EL '18-19) e una sconfitta (Young Boys-Juve 2-1, CL '18-19).