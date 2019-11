Diretta Lazio-Celtic ore 18.55: probabili formazioni e come vederla in tv

ROMA - La Lazio di Simone Inzaghi affronta stasera alle 18.55 allo stadio Olimpico di Roma il Celtic per il match di ritorno della fase a gironi dell'Europa League. I biancocelesti hanno fin qui collezionato due sconfitte (l'ultima proprio al Celtic Park per 2-1) e una vittoria e hanno bisogno dei tre punti stasera per tentare di passare il turno. In campionato Immobile è compagni stanno vivendo un periodo molto positivo, con tre vittorie nelle ultime tre sfide, due delle quali in trasferta contro Fiorentina e Milan. La squadra di Simone Inzaghi dovrà cercare di sfatare un tabù: i biancocelesti non vincono da 10 partite europee contro squadre britanniche (4N, 6P), l'ultimo successo risale alla Champions League 1999-00 quando sconfissero il Chelsea 2-1.

Come vederla in tv

Lazio-Celtic è in programma stasera alle ore 18.55 allo stadio Olimpico di Roma e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport 1 e Sky Calcio 2. Inoltre sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Skygo.

Lazio-Celtic: le probabili formazioni

Inzaghi dovrebbe schierare i suoi con il 3-5-2. Come nella gara d'andata confermati Vavro in difesa e Jony quinto a sinistra. Non ci sarà Correa, indisponibile, pertanto il tecnico biancoceleste dovrebbe mandare in campo Caicedo (non al meglio) al fianco di Immobile. In panchina, almeno dal primo minuto, Luis Alberto, pronto però a entrare a partita in corso.

Il tecnico degli scozzeri Lennon dovrebbe rispondere con un 4-2-3-1. I due a fare schermo davanti la difesa dovrebbero essere Brown e McGregor, mentre Forrest, Christie ed Elyounoussi dovrebbero agire alle spalle dell'unica punta Édouard.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Vavro, Acerbi; Lazzari, Parolo, Leiva, Milinkovic, Jony; Caicedo, Immobile. ALL.: Inzaghi. A DISP.: Guerrieri, Bastos, Patric, Lulic, V.Berisha, Luis Alberto, Adekanye.

CELTIC (4-2-3-1): Forster; Elhamed, Julien, Ajer, Taylor; Brown, McGregor; Forrest, Christie, Elyounoussi; Édouard. ALL.: Lennon. A DISP.: Gordon, Bitton, Simunovic, Bauer, Morgan, Ntcham, Shved.

ARBITRO: Stieler (Germania).