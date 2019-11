Diretta Lazio-Celtic ore 18.55: formazioni ufficiali e come vederla in tv

ROMA - La Lazio di Simone Inzaghi affronta stasera alle 18.55 allo stadio Olimpico di Roma il Celtic per il match di ritorno della fase a gironi dell'Europa League. I biancocelesti hanno fin qui collezionato due sconfitte (l'ultima proprio al Celtic Park per 2-1) e una vittoria e hanno bisogno dei tre punti stasera per tentare di passare il turno. In campionato Immobile è compagni stanno vivendo un periodo molto positivo, con tre vittorie nelle ultime tre sfide, due delle quali in trasferta contro Fiorentina e Milan. La squadra di Simone Inzaghi dovrà cercare di sfatare un tabù: i biancocelesti non vincono da 10 partite europee contro squadre britanniche (4N, 6P), l'ultimo successo risale alla Champions League 1999-00 quando sconfissero il Chelsea 2-1.

Come vederla in tv

Lazio-Celtic è in programma stasera alle ore 18.55 allo stadio Olimpico di Roma e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport 1 e Sky Calcio 2. Inoltre sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Skygo.

Lazio-Celtic: le formazioni ufficiali

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Vavro, Acerbi; Lazzari, Parolo, Leiva, Milinkovic, Jony; Caicedo, Immobile. ALL.: Inzaghi. A DISP.: Guerrieri, Bastos, Patric, Lulic, V.Berisha, Luis Alberto, Adekanye.

CELTIC (4-2-3-1): Forster; Elhamed, Julien, Ajer, Hayes; Brown, McGregor; Forrest, Christie, Elyounoussi; Édouard. ALL.: Lennon.

ARBITRO: Stieler (Germania).