Terremoto avvertito a Roma prima di Lazio-Celtic

ROMA - Una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 è stata registrata dagli strumenti dell'istituto nazionale di geofisica in provincia de L'Aquila, precisamente a Balsorano. La scossa è avvenuta alle 18.35 ed è stata avvertita anche a Roma, a pochi minuti dal calcio d’inizio della sfida di Europa League tra Lazio e Celtic all’Olimpico.

Terremoto, paura a Roma

Paura a Roma dove la scossa di terremoto è stata avvertita distintamente in diverse zone della città. Decine le chiamate arrivate in pochi minuti al Numero unico di emergenza 112. Al momento non vengono segnalati feriti o danni nella Capitale. Le chiamate sono arrivate principalmente dal quadrante est. Il terremoto è stato avvertito anche a Rieti e nel Frusinate.