Lazio, Parolo: "Serve sperare, ma battiamo prima il Rennes"

ROMA - Crederci sino alla fine. Marco Parolo, nel post partita, ha commentato l’1-0 della Lazio contro il Cluj ai microfoni di Sky Sport: “Dobbiamo vincere contro il Rennes, pensiamo a fare il nostro. Poi vedremo quello che accadrà. Magari l’ultima partita servirà ancora per chi ha giocato poco fin qui. Se perdiamo la qualificazione non sarà di certo per queste ultime due partite. Il finale sofferto? Siamo partiti bene, la gara è stata buona, dopo c’era stanchezza. Qualche ripartenza andava sfruttata di più. In Europa la differenza la fa anche la fisicità con certi giocatori. Dovevamo cercare il 2-0. Correa, insieme ad altri, sono l’ago della bilancia della stagione. Vogliamo andare avanti più possibile in campionato".