Lazio, la probabile formazione anti-Rennes: Immobile c'è, gioca anche Luis

ROMA - Vincere e sperare. La Lazio cerca il miracolo per continuare il suo cammino in Europa League. Contro il Rennes Inzaghi lascia a riposo alcuni big, ma non tutti. Titolari ci saranno Acerbi, Lazzari, Luis Alberto e forse anche Immobile. Bisogna vincere contro i francesi e sperare che il Celtic batta il Cluj nell’altra partita del girone.

Lazio, la probabile formazione contro il Rennes

In porta tocca di nuovo a Silvio Proto, pronto alla seconda da titolare in questa stagione. In difesa sul centro destra trova spazio Bastos, Vavro centrale e l’immancabile Acerbi spostato a sinistra. A centrocampo Lazzari chiamato ancora agli straordinari. Poi Parolo, Cataldi in regia, Luis Alberto e Jony. Altra chance per l'esterno spagnolo per mostrare che il ds Igli Tare non si è sbagliato a puntare su di lui in estate. Deve convincere. Davanti Caicedo con Immobile. Correa va in panchina, Ciro farà coppia con il Panterone per bucare la difesa del Rennes. Non saranno tra i convocati Strakosha, Radu, Leiva, Milinkovic e Lulic. Rientrano Berisha e Adekanye dopo l’infortunio, ma non hanno ritmo partita. Aggregati con i grandi il portiere Alia (farà il terzo) e Falbo.

Lazio, la probabile formazione (3-5-2) - Proto; Bastos, Vavro, Acerbi; Lazzari, Parolo, Cataldi, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. All. S. Inzaghi.