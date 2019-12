Diretta Rennes-Lazio ore 18.55: probabili formazioni e dove vederla in tv

RENNES (FRANCIA) - La Lazio cerca in Francia una qualificazione complicatissima: deve battere il Rennes e poi sperare che il Celtic - già sicuro del passaggio del turno e del primo posto nel gruppo E - vinca in trasferta con il Cluj. In questo caso i biancocelesti chiuderebbero la fase a gironi a pari punti (9) con i romeni, ma sarebbero avanti grazie agli scontri diretti. Simone Inzaghi, vista l'imminente partita di Cagliari in campionato, ci prova con le seconde linee e con qualche titolare "costretto" a giocare per questioni numeriche.

Dove vederla in tv

Rennes-Lazio verrà trasmessa in chiaro in tv, sarà possibile vederla su Sky (canali Sky Sport Uno e Sky Sport 253) e anche su Tv 8. Gli abbonati Sky potranno seguirla anche in straming sulla piattaforma Sky Go.

Lazio, viaggio e sopralluogo: pronti per il Rennes

Le probabili formazioni

RENNES (4-4-2): Salin; Boey, Gnagnon, Nyamsi, Doumbia; Lea Siliki, Grenier, Tait, Da Cunha; Siebatcheu, Gboho. A disp.: Mendy, Traoré, Da Silva, Morel, Bourigeaud, Camavinga, Niang. All.: Stephan.

LAZIO (3-5-2): Proto; Bastos, Vavro, Acerbi; Lazzari, Parolo, Cataldi, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. A disp.: Guerrieri, Luiz Felipe, Falbo, Berisha, Lulic, Adekanye, Correa. All.: Inzaghi.

ARBITRO: Srdan Jovanovic (Serbia).