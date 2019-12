Sorteggi Europa League: Roma-Gent e Ludogorets-Inter

NYON (SVIZZERA) - Urna benevola anche in Europa League. La Roma affronterà il Gent, l’Inter invece il Ludogorets. Le partite di andata dei sedicesimi si giocheranno giovedì 20 febbraio, mentre il ritorno è previsto per il 27 febbraio. Come nella fase a gironi, le gare saranno suddivise in due fasce orarie, alle 18.55 e alle 21. Lo United ha pescato il Bruges, l’Arsenal l’Olympiacos. Spiccano Bayer Leverkusen-Porto e Getafe-Ajax.

Zubiria: “Florenzi? Parole male interpretate”

Il dirigente della Roma dopo il sorteggio di Europa League: “Alessandro ieri è stato mal interpretato. È stato con noi a fare un discorso di Natale con tutte le famiglie per tutti i piccoli campioni che abbiamo. Mi aspetto un discorso emotivo da vero campione e capitano. Il sorteggio? Vogliamo andare fino in fondo”.

Zanetti: “L’Inter punta alla vittoria finale”

Il vicepresidente nerazzurro: “Non ci sono partite scontate, dobbiamo sempre affrontare le partite al meglio. Ci possono essere sorprese, dipende anche da come arriveremo a febbraio. Adesso finiamo bene l’anno, poi penseremo all’Europa League. Dispiace per l’uscita dalla Champions League, dobbiamo concentrarci sul resto della stagione. Deve diventare un obiettivo l’Europa League, le prestazioni in Europa le abbiamo fatte”. Su Conte: “Siamo felici e contenti di lui. Vederlo da vicino, come lavora e prepara le partite, la sua passione, è un qualcosa di molto importante per una grande squadra come la nostra. Siamo contentissimi del suo lavoro, Antonio è molto preparato ed è intelligente. E’ l’inizio di un nuovo percorso”.

Rangers-Braga

ROMA-Gent

Wolfsburg-Malmoe

Shakhtar Donetsk-Benfica

Eintracht Francoforte-Salisburgo

Ludogorets-INTER

Bruges-Manchester United

Az Alkmaar-Lask

Olympiacos-Arsenal

Cluj-Siviglia

Apoel-Basilea

Copenaghen-Celtic

Bayer Leverkusen-Porto

Getafe-Ajax

Sporting Lisbona-Istanbul Basaksehir

Wolverhampton-Espanyol

