Diretta Ludogorets-Inter ore 18.55: formazioni ufficiali e come vederla in tv

RAZGRAD (BULGARIA) - L'Inter di Antonio Conte, dopo la sconfitta nella sfida scudetto contro la Lazio all'Olimpico, scende in campo oggi alle ore 18.55 alla Ludogorets Arena di Razgrad per l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Ludogorets. Ai nerazzurri non sono bastati i sette punti conquistati nella fase a gironi della Champions League. Da qui l'eliminazione dal torneo e la qualificazione alla fase a eliminazione diretta di Europa League. I bulgari, invece, grazie agli otto punti conquistati nel gruppo H, sono passati secondi dietro all'Espanyol, pescando la formazioni di Conte dall'Urna di Nyon.

SEGUI LUDOGORETS-INTER IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO

Ludogorets-Inter è in programma stasera alle ore 18.55 alla Ludogorets Arena di Razgrad e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport 1 e Sky Calcio 3. Inoltre sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Skygo.

Le formazioni ufficiali di Ludogorets-Inter

LUDOGORETS (4-3-3): Iliev; Cicinho, Terziev, Grigore, Nedyalkov; Dyakov, Anicet, Couly Souza; Marcelinho, Swierczok, Wanderson. ALL.: Vrba.

INTER (3-5-2): Padelli; Godin, Ranocchia, D'Ambrosio; Moses, Vecino, Borja Valero, Eriksen, Biraghi; L.Martinez, Sanchez. ALL.: Conte.

ARBITRO: Del Cerro Grande (Spagna).