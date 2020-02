Roma, i convocati per il Gent: fuori Diawara e Pellegrini

ROMA - Paulo Fonseca ha reso nota la lista dei convocati della Roma per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Gent, in programma domani sera. Il tecnico portoghese non potrà contare su Amadou Diawara e Lorenzo Pellegrini, mentre sono arruolabili Henrikh Mhitaryan e Carles Perez.

La lista

Portieri: Pau Lopez, Cardinali, Fuzato.

Difensori: Smalling, Kolarov, Cetin, Santon, Fazio, Mancini, Spinazzola.

Centrocampisti: Cristante, Perotti, Villar, Veretout.

Attaccanti: Mkhitaryan, Dzeko, Under, Kalinic, Carles Perez, Kluivert.