Clamoroso, sfida tra Inter e Getafe in gara secca a campo neutro?

GETAFE (Spagna) - L’ottavo di Europa League tra Inter e Getafe potrebbe giocarsi con gara unica in campo neutro. L'ipotesi, al vaglio della Uefa, è avanzata da Clemente Villaverde, direttore generale della società spagnola. "Esiste la possibilità - le sue parole in conferenza stampa - È una delle opzioni che si stanno valutando. La decisione che assumerà la Uefa sarà comunque quella giusta".

Ufficiale: rinviate Inter-Getafe e Siviglia-Roma

Dg Getafe: “Contatti quotidiani con l’Inter”

Il Getafe, per bocca del presidente Angel Torres, aveva annunciato oggi che non sarebbe partito per Milano vista la situazione legata al Coronavirus e alla fine la Uefa ha deciso di rinviare la gara d'andata che si sarebbe dovuta giocare domani a porte chiuse al Meazza. "Siamo in attesa che la Uefa ci comunichi quale sarà la soluzione ma intanto la ringraziamo per aver compreso le circostanze - ha detto ancora Villaverde - Non sappiamo se ci sarà una partita unica o due, si sta cercando una nuova data e dove giocare ma sarà una soluzione positiva e fattibile per tutti. I contatti con l'Inter e la Uefa sono stati quotidiani e il rinvio della partita di domani è un'iniziativa di buon senso. Tutte le parti coinvolte eravamo coscienti della situazione". Per quanto riguarda i giocatori e lo staff tecnico, "continuano a lavorare come sempre, sono stati ai margini della situazione istituzionale e così sarà. Stiamo vivendo una situazione sulla quale non abbiamo alcun controllo e la risposta della Uefa e' stata rapida, efficace e perfetta". (Italpress)

Tommasi: “Con la pandemia non esiste campo neutro”

"L'OMS ha dichiarato la pandemia per il Coronavirus. Vuol dire che è assurdo parlare di campo neutro per il calcio”. Così all'ANSA il presidente dell'Associazione calciatori, Damiano Tommasi, ha commentato l'ipotesi avanzata dal dg del Getafe. ”Siamo tutti coinvolti, purtroppo in questa emergenza non esiste campo neutro”.