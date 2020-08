Conte: "Pirlo alla Juve? Sto invecchiando, ma sono felice per lui"

DUSSELDORF (GERMANIA) - Getafe depennato, ora sulla tabella di marcia dell'Inter di Conte c'è il Bayer Leverkusen, prossimo avversario nei quarti di finale di Europa League (gara secca). L'allenatore nerazzurro ha presentato il match, in programma lunedì 10 agosto alle 21, in conferenza stampa: “Ogni squadra ha le proprie caratteristiche, il Getafe era una squadra di carattere, combattiva, dovevamo esser bravi ad usare le stesse armi loro e siamo stati bravi a farlo, rispondendo colpo su colpo, domani affronteremo una squadra con grande talento, non dovremo prendere ripartenze ma al tempo stesso dovremo fare la nostra partita sfruttando le nostre caratteristiche, di fare in fase di possesso quello che sappiamo”. Non poteva mancare un commento sul nuovo tecnico della Juve Andrea Pirlo, allenato dallo stesso Conte in bianconero: “Sicuramente sono molto contento per Andrea, oltre a quello che mi ha dato a livello calcisitico parliamo di una persona eccezionale, quello che penso che se ci sono giocatori che prima allenavo e ora allenano vuol dire che sto diventando vecchio. Un grande in bocca al lupo ad Andrea e buona fortuna".

Conte: "Lukaku? Merito della squadra"

“Soddisfazione? Io penso che se la squadra fa bene Romelu, Lautaro, Sanchez, Esposito, fanno bene. La bravura del singolo dipende dal supporto, Lukaku ha vissuto una grande stagione, ma è merito della squadra che lo ha supportato, come sta vivendo una grande stagione Lautaro che spesso è al centro di voci di mercato, i complimenti vanno a loro e alla squadra che permette loro di fare questo. Lukaku si è ambientato bene in un gruppo di bravi ragazzi, si è creata una bellissima alchimia tra loro”. Questo il pensiero di Antonio Conte sulla grande stagione del bomber ex United e di tutto il suo reparto offensivo. Ora c'è da passare il turno con il Bayer Leverkusen per andare avanti in una competizione che può cambiare il volto dell'intera stagione: “Arrivare in finale? Dobbiamo essere positivi, lavoriamo duramente per centrare l’obiettivo che deve essere massimo. Da qui ad arrivare fino in fondo dovremo dimostrarlo sul campo. Non dovremo avere recriminazioni, dovremo dare tutto e se basterà per arrivare in semifinle, o finale o alzare la coppa, saremo tutti contenti, oppure ci fermeremo dove è giusto fermarsi ma senza avere recriminazione”