Diego Carlos: "L'Inter è forte, ma il Siviglia non ha paura"

COLONIA (Germania) - "Ho studiato Lukaku, le sue qualità, è molto forte nel corpo a corpo, ha velocità... È un attaccante completo, dobbiamo essere vigili". Lo ha affermato Diego Carlos, difensore centrale del Siviglia, che in finale di Europa League, in programma venerdì alle ore 21 allo RheinEnergieStadion di Colonia, dovrà vedersela con il bomber belga dell'Inter. Il brasiliano, intervistato da Cadena Ser, ha poi aggiunto: "L'Inter ha giocato in modo diverso, sono rimasto sorpreso per il 5-0 - ha sottolineato Diego Carlos -. I nerazzurri sono molto forti, hanno grandi attaccanti e sappiamo che avremo difficoltà. Dobbiamo essere preparati per tutti i giocatori, non solo per Lautaro e Lukaku".

Diego Carlos: "Il Siviglia è una famiglia"

Per il difensore centrale della squadra di Lopetegui si tratta della prima finale della sua carriera: "È anche la prima volta che affronterò l'Inter, voglio fare del mio meglio. Abbiamo attraversato molte difficoltà, ma ora siamo pronti". Infine il classe 1993 brasiliano ha parlato della forza del Siviglia sottolineando anche le qualità del gruppo: "Abbiamo una squadra fantastica non solo come calciatori ma anche a livello umano. Siamo una famiglia che gioca a calcio. Questo è lo spirito Siviglia. Non abbiamo paura di combattere, contro il Manchester United si è visto...", ha concluso Diego Carlos.