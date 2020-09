Milan-Bodo/Glimt 3-2, il tabellino

MILANO - Non senza difficoltà, il Milan passa il turno in Europa League: a San Siro contro i norvegesi del Bodo/Glimt, gli uomini di Pioli s'impongono in rimonta grazie alla doppietta di Calhanoglu e al primo gol tra i professionisti del giovane Colombo, sostituto dell'assente Ibrahimovic. Junker e Hauge i marcatori gialloneri.

MILAN-BODO/GLIMT 3-2: NUMERI E STATISTICHE

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Kessié, Bennacer (35' st Tonali); Castillejo (22' st Krunic), Calhanoglu, Saelemaekers; Colombo (13' st Maldini). A disposizione: Tatarusanu, Kalulu, Diaz, Laxalt. Allenatore: Pioli

BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sampsted (38' st Solbakken), Moe, Lode, Bjorkan; Fet (21' st Konradsen), Berg, Saltnes; Zinckemagel, Junker (45' st Boniface), Hauge. A disposizione: Smits, Hoibraten, Hagen, Foosnaes. Allenatore: Knutsen

ARBITRO: Jovi? (Cro)

MARCATORI: 16' pt Junker (B), 18' pt Calhanoglu (M), 33' pt Colombo, 6' st Calhanoglu (M), Hauge 10' st (B)

NOTE: Ammoniti: Konradsen (B). Recupero: 1' e 3'