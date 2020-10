Calendario Europa League: date e orari di Napoli, Roma e Milan

ROMA - Dopo l'agosto anomalo con le finali delle coppe europee in estate inoltrata, è già tempo di ripartire per Champions League ed Europa League. Roma, Napoli e Milan rappresentano l'Italia nel secondo torneo continentale per club. La Uefa, in serata, ha ufficializzato il calendario dettagliato di tutti i nove gironi della competizione.

Roma, si parte in Svizzera

La Roma, nel girone A, debutterà il 22 ottobre in Svizzera, alle 18.55, sul campo dello Young Boys per poi disputare due gare casalinghe di fila contro Cska Sofia e Cluj. Nel ritorno quindi due match in trasferta per i giallorossi di Fonseca, che chiuderanno il girone in Bulgaria, contro il Cska, il 10 dicembre.

IL CALENDARIO DELLA ROMA IN EUROPA LEAGUE

Napoli, debutto contro l'Az

Il Napoli, nel gruppo F, giocherà la prima gara al San Paolo, contro gli olandesi dell'Az, il 22 ottobre alle 18.55. I ragazzi di Gattuso sono poi attesi dalle trasferte sul campo della Real Sociedad e dei croati del Rijeka. Nel girone di ritorno il Napoli giocherà quindi due incontri in casa, chiudendo i giochi il 10 dicembre contro la Real Sociedad.

IL CALENDARIO DEL NAPOLI IN EUROPA LEAGUE

Milan, prima di prestigio con il Celtic

Superati tre turni di qualificazione tutt'altro che semplici, il Milan inizierà il girone H a Glasgow, il 22 ottobre alle 21, sul campo del Celtic, in un match che evoca sfide di coppa del passato, sin da quella del magico 1969, che vide il Diavolo sul tetto d'Europa. I rossoneri di Pioli giocheranno poi al Meazza contro Sparta Praga e Lilla, per poi disputare due gare in trasferta, chiudendo a Praga il 10 dicembre.

IL CALENDARIO DEL MILAN IN EUROPA LEAGUE