Stankovic: "Bello tornare a San Siro. Milan tra le migliori in Europa"

MILANO - "Emozionato per il ritorno a San Siro? Sì, è bellissimo. E' un bel sogno, all'andata siamo scesi in campo contro un grande Milan, con una rosa incredibile. Siamo stati lì organizzati e tosti e alla fine abbiamo pareggiato. Siamo qui a Milano con un po' di speranza, partiamo sfavoriti ma finche c'è la speranza siamo in gioco" ha dichiarato Dejan Stankovic, a Sky Sport, alla vigilia della sfida di domani nella gara di ritorno dei sedicesimi di Europa League contro il Milan. Il tecnico dello Stella Rossa ha aggiunto: "Il Milan è una delle big, top ten in Europa, non sarà facile. Ho detto ai ragazzi di godersi San Siro ma di restare concentrati".