Solskjaer: “United bravo a non perdere la testa”

"Sappiamo di avere grandi giocatori in grado di creare occasioni e capaci di alternare le loro posizioni in campo. Questo oggi ha fatto la differenza, sono davvero soddisfatto". Così Ole Gunnar Solskjaer dopo il 6-2 del suo Manchester United ai danni della Roma nella semifinale d'andata di Europa League. "Abbiamo dimostrato voglia di recuperare, non abbiamo perso la testa. Durante 5-10 minuti del primo tempo non abbiamo fatto molto bene, ma siamo rimasti compatti nonostante lo svantaggio e all'intervallo abbiamo corretto gli errori commessi" aggiunge il tecnico norvegese a Sky Sport.

Lo United si scatena: 6-2 alla Roma Pogba: "Non è ancora finita" "Il risultato è positivo per noi, ma non è ancora finita. Dobbiamo restare concentrati e giocare una bella gara anche al ritorno, con la stessa mentalità". Intervistato da BT Sports, Paul Pogba avvisa il Manchester United e rincuora la Roma. "Nel primo tempo abbiamo concesso due gol su due errori - dice ancora il centrocampista dello United, autore della quinta rete dei suoi, con un colpo di testa -. Nell'intervallo ci siamo detti di fare le cose per bene e di farle semplicemente. Il tecnico ci ha parlato. Eravamo molto motivati nel segnare più gol possibile". Una battuta sul rigore dell'1-1 da lui provocato. "Non dovevo entrare in tackle, devo allenarmi di più e imparare a fare i tackle senza le braccia alte".