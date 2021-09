Lazio, la probabile formazione anti-Galatasaray: c’è Muriqi

FORMELLO - Prove miste di formazione, Sarri non ha ancora scelto l’undici definitivo per esordire in Europa League contro il Galatasaray. Ma probabile venga scelta la via del turnover, con alcuni calciatori che reclamano spazio dall’inizio e altri che potrebbe rifiatare. La prima novità può esserci in porta, con Strakosha tra i pali al posto di Reina. Lazzari a destra, Radu a sinistra pronto all’esordio stagionale. In mezzo chance per Patric con Acerbi, neo papà che non rifiaterà nemmeno un minuto.