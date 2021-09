Leicester-Napoli 2-2: tabellino, statistiche e marcatori

LEICESTER (INGHILTERRA) - Rimonta Napoli in casa del Leicester: 2-2 il finale della prima gara del girone di Europa League. Vantaggio immediato siglato da Perez per i padroni di casa, che al quarto d'ora della ripresa vedono il raddoppio di Daka annullato dal Var. Al 19' però la rete siglata da Barnes viene convalidata, mentre 5' dopo Osimhen riapre la sfida per il Napoli. Ed è lo stesso Osimhen a siglare il 2-2 finale al 43'.