Osimhen fa festa: "Il Napoli ha sempre creduto in me"

Serata indimenticabile per Victor Osimhen al King Power Stadium. L'attaccante nigeriano inizia alla grande l'avventura in Europa League e con una splendida doppietta regala un prezioso 2-2 a Spalletti dopo il doppio vantaggio degli inglesi firmato Perez-Barnes. Gli azzurri, dunque, tornato in Italia con un punto molto importante in prospettiva qualificazione - passa solo la prima del girone, le altre vanno allo spareggio -.

Leicester-Napoli, le parole di Osimhen dopo la doppietta

Festa grande per Osimhen che, intervistato ai microfoni di Sky Sport a fine partita, commenta: "Sono contento per me, ma soprattutto perché abbiamo giocato come squadra dopo essere stati sotto di due gol. È stato un ottimo inizio di Europa League. Abbiamo giocato contro una buona squadra, quello che ci ha dato la forza è quello che ci ha detto il mister all’intervallo. Sono molto felice di aver contributo a questo risultato. Non mi devo fissare un obiettivo, il club ha sempre creduto in me, ho fatto due gol e voglio continuare così. Voglio dare tutto, stare bene e raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati, un passo dietro l'altro. Per noi è importante uscire con un punto da questo stadio, il Leicester è una squadra molto forte, sono contento di aver contribuito a questo risultato e sono felice che tutta la squadra abbia dato il massimo".